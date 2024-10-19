Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Не менее 200 ракет и снарядов было выпущено с начала суток 19 октября с территории Ливана в направлении Израиля, сообщили в пресс-службе Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА Регнум

В своём Telegram-канале израильские военные обвинили в этом ливанскую шиитскую организацию «Хезболла».

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября беспилотник атаковал резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. В результате нападения никто не пострадал. Газета The Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера написала, что за атакой стоит якобы «Хезболла». Ещё два дрона были сбиты после объявления воздушной тревоги в Тель-Авиве.

В этот же день Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по жилым зданиям в районе Дахия в Бейруте. Израильские военные утверждают, что под домами находились командный центр разведки и склады оружия «Хезболлы».

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана. Израильская армия также заявила, что задействовала для ударов военно-воздушные силы и артиллерию. Авиация Израиля принялась наносить удары по ливанским населённым пунктам.