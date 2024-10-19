Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Ливанское движение «Хезболла» с помощью беспилотника атаковало резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кесария, в результате чего никто не пострадал. Об этом 19 октября сообщило газета The Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

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«Премьер-министра и его жены там не было, пострадавших в результате инцидента нет», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что ещё два беспилотника были сбиты после объявления воздушной тревоги в Тель-Авиве.

Как передавало ИА Регнум, ранее 19 октября Армия обороны Израиля сообщила о новом обстреле северных районов страны со стороны Ливана. Отмечалось, что в направлении Верхней Галилеи было запущено около 20 ракет.

Накануне, 18 октября, «Хезболла» объявила о переходе к новому этапу вооружённого противостояния с Израилем. В движении заявили, что ЦАХАЛ потеряла порядка 55 бойцов убитыми и ещё 500 ранеными за время вооружённого конфликта.

Лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар 17 октября погиб в результате операции ЦАХАЛ. Военные Израиля и премьер-министр еврейского государства подтвердили информацию о его смерти.