Мелитополь, 19 октября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Запорожскую АЭС можно будет снова запустить только тогда, когда будет уничтожен западный фашистский режим, поселившийся в Киеве. Об этом 19 октября заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

«Фашист должен сдохнуть. Пока не будет уничтожен западный фашистский режим, который поселился на Украине. <…> Ждать от этих тварей можно всего, чего угодно», — заявил он в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, при каких условиях Запорожская АЭС сможет возобновить свою работу.

По мнению Балицкого, ни один ядерный объект на планете сегодня не может быть безопасным в эксплуатации до уничтожения киевского режима, способного запустить по такого рода объектам ракету откуда угодно.

«Как вы себе представляете? Допустим, взять Гитлера, взять сороковые годы прошлого века, где можно было быть в безопасности от этой псины? Ну нигде: ни в Америке, ни в Англии, ни в Советском Союзе. Мог приехать агент, могли подорвать машину, могли застрелить, могли подорвать <…> ядерных объектов тогда не было, любой стратегический объект», — уточнил губернатор региона.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника из сферы закупок оружия заявила, что киевский режим в течение нескольких недель якобы может создать ядерное оружие для применения против России. По утверждению источника, у Киева якобы есть необходимые для этого материалы и знания.

Ранее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский назвал обладание ядерным оружием альтернативой членству Украины в НАТО. Он сделал такое заявление после того, как его широко разрекламированный «план победы Украины», главным пунктом которого является приглашение Украины в альянс, не получил поддержки Запада.

Президент РФ Владимир Путин 18 октября назвал опасной провокацией рассуждения о якобы возможности создания Украиной ядерного оружия, подчеркнув, что Москва будет соответствующим образом реагировать на любой шаг в этом направлении. Глава государства также добавил, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Украины ядерного оружия.