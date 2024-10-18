Путин назвал провокацией разговоры о создании Украиной ядерного оружия
Москва, 18 октября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Рассуждения о якобы возможности создания Украиной ядерного оружия являются провокацией. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран БРИКС.
По словам главы государства, сегодня уже несложно создать ядерное оружие.
«Я не знаю, способна ли сейчас делать это Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Но в целом, здесь больших сложностей нет, всё понятно, как это делать. Это опасная провокация», — сказал он.
Путин подчеркнул, что российская сторона будет соответствующим образом реагировать на любой шаг в этом направлении.
Как сообщало ИА Регнум, 17 октября немецкая газета Bild написала, что Украина за несколько недель якобы может создать ядерное оружие для применения против РФ. По утверждению автора публикации, у Киева якобы есть необходимые для этого материалы и знания.
Позднее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг подготовку Украины к созданию ядерного оружия. Он заявил об этом на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 18 октября заявил, что сейчас спецслужбы Запада выясняют, может ли Украина действительно создать ядерное оружие. По словам Орбана, в ходе общения с Зеленским в Брюсселе у него не создалось впечатление, что Украина всерьёз собирается стать ядерной державой.