Москва, 18 октября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Рассуждения о якобы возможности создания Украиной ядерного оружия являются провокацией. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран БРИКС.

РИА Новости/Сергей Бобылев

По словам главы государства, сегодня уже несложно создать ядерное оружие.

«Я не знаю, способна ли сейчас делать это Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Но в целом, здесь больших сложностей нет, всё понятно, как это делать. Это опасная провокация», — сказал он.

Путин подчеркнул, что российская сторона будет соответствующим образом реагировать на любой шаг в этом направлении.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября немецкая газета Bild написала, что Украина за несколько недель якобы может создать ядерное оружие для применения против РФ. По утверждению автора публикации, у Киева якобы есть необходимые для этого материалы и знания.

Позднее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг подготовку Украины к созданию ядерного оружия. Он заявил об этом на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 18 октября заявил, что сейчас спецслужбы Запада выясняют, может ли Украина действительно создать ядерное оружие. По словам Орбана, в ходе общения с Зеленским в Брюсселе у него не создалось впечатление, что Украина всерьёз собирается стать ядерной державой.