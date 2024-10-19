Москва, 19 октября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Заявления президента США Джо Байдена о переговорах с Россией по ядерному оружию связаны с ноябрьскими выборами нового лидера страны. Об этом 19 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Это желание заработать предвыборные очки для кандидата от Демократической партии [Камалы Харрис]», — процитировал слова Лаврова aif.ru.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 октября Байден заявил о готовности США к переговорам с Россией, Китаем и КНДР на тему сокращения ядерных вооружений без предварительных условий. Глава Белого дома также указал на необходимость снижения ядерных рисков на фоне современных вызовов.

Позднее в этот же день глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что России стоит внимательно изучить предложение Байдена и «понять, что он имеет в виду». По его словам, Москве не следует пропускать это заявление.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в условиях ведения военного конфликта на Украине с вовлечением ядерных держав в противостояние России говорить о сокращении ядерного оружия (ЯО) невозможно без увязки этого вопроса с другими аспектами безопасности. При этом спикер Кремля уточнил, что российская сторона считает необходимыми такого рода контакты.