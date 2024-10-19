Лавров назвал предвыборными слова Байдена о переговорах по ядерному оружию
Москва, 19 октября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Заявления президента США Джо Байдена о переговорах с Россией по ядерному оружию связаны с ноябрьскими выборами нового лидера страны. Об этом 19 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Это желание заработать предвыборные очки для кандидата от Демократической партии [Камалы Харрис]», — процитировал слова Лаврова aif.ru.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 октября Байден заявил о готовности США к переговорам с Россией, Китаем и КНДР на тему сокращения ядерных вооружений без предварительных условий. Глава Белого дома также указал на необходимость снижения ядерных рисков на фоне современных вызовов.
Позднее в этот же день глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что России стоит внимательно изучить предложение Байдена и «понять, что он имеет в виду». По его словам, Москве не следует пропускать это заявление.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в условиях ведения военного конфликта на Украине с вовлечением ядерных держав в противостояние России говорить о сокращении ядерного оружия (ЯО) невозможно без увязки этого вопроса с другими аспектами безопасности. При этом спикер Кремля уточнил, что российская сторона считает необходимыми такого рода контакты.