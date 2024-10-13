Вашингтон, 14 октября, 2024, 02:33 — ИА Регнум. США склонны к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей на тему сокращения ядерного вооружения без предварительных условий. Об этом в письменном заявлении, сделанном в связи с присуждением японской ассоциации Nihon Hidankyo Нобелевской премии мира, объявил американский президент Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Мировое сообщество должно добиваться прогресса на пути к тому моменту, когда сможет окончательно избавить мир от ядерного оружия. США готовы провести переговоры с Россией, Китаем и КНДР, чтобы снизить угрозу», — отметил он.

Байден подчеркнул необходимость снижения ядерных рисков в условиях современных вызовов.

Как сообщало ИА Регнум, Нобелевскую премию мира за 2024 год присудили японской организации Nihon Hidankyo, объединяющей людей, выживших после атомных бомбардировок городов Хиросимы и Нагасаки. Основанием для награды стали «усилия по достижению свободного от ядерного оружия мира».

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба 11 октября напомнил, что именно США подвергли страну ядерной бомбардировке. Он добавил, что хотел бы отсутствия в мире такого оружия. В детстве Исибу шокировали кадры из Хиросимы.

Армия США 6 и 9 августа 1945 года подвергла Хиросиму и Нагасаки атомным бомбардировкам. Это были единственные в истории человечества случаи боевого применения ядерного оружия. В результате сброса атомной бомбы «Малыш» на Хиросиму только за один день погибли от 60 до 100 тыс. человек. Общее число жертв превысило 350 тыс. человек.