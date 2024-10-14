Москва, 14 октября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. В условия ведения военного конфликта на Украине против России с вовлечением ядерных держав, говорить о переговорах на тему сокращения ядерного оружия (ЯО), о готовности к которым ранее заявлял президент США Джо Байден, невозможно без увязки этого вопроса с другими аспектами безопасности. Об этом 14 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 октября Байден заявил о готовности США к переговорам с Россией, Китаем и КНДР на тему сокращения ядерного вооружения без предварительных условий. Глава Белого дома также указал на необходимость снижения ядерных рисков на фоне современных вызовов.

Позднее в этот же день глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что России стоит внимательно изучить предложение Байдена и «понять, что он имеет в виду». По его словам, Москве не следует пропускать это заявление.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 14 октября назвал очередным «хамством америкосов» слова Байдена и готовности США к переговорам с Россией о сокращении стратегических ядерных вооружений. Политик добавил, что сейчас такие переговоры с Вашингтоном для Москвы не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м году.

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