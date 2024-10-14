В Совфеде призвали изучить заявление США о переговорах по ядерному оружию
Москва, 14 октября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. России не следует пропускать заявление США о готовности к переговорам по сокращению ядерного оружия. Его необходимо изучить. Об этом 14 октября заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что страна склонна к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей на тему сокращения ядерного вооружения без предварительных условий. Он подчеркнул необходимость снижения ядерных рисков в условиях современных вызовов.
«Это заявление надо внимательно изучить и понять, что именно Байден имеет под ним в виду. Когда это совещание, каков формат, каков уровень? Подобные предложения не надо пропускать», — процитировала Карасина Lenta.ru.
Сенатор подчеркнул, что важно определить формат обсуждений и серьёзность намерений США.
Как сообщало ИА Регнум, письменное заявление Байден направил в связи с присуждением японской ассоциации Nihon Hidankyo Нобелевской премии мира. Организация объединяет людей, выживших после атомных бомбардировок городов Хиросимы и Нагасаки. Основанием для награды стали «усилия по достижению свободного от ядерного оружия мира».
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба 11 октября напомнил, что именно США подвергли страну ядерной бомбардировке. Он добавил, что хотел бы отсутствия в мире такого оружия. В детстве Исибу шокировали кадры из Хиросимы.
25 сентября президент Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. Обновлённая редакция предполагает, что агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Кроме того, нападение на Россию с использованием обычного оружия также может повлечь за собой ядерный ответ, если возникнет критическая угроза суверенитету.
В октябре заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что обновление ядерной доктрины страны призвано развеять иллюзии её противников насчёт готовности Москвы обеспечить безопасность государства всеми имеющимися средствами.