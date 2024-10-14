Москва, 14 октября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. России не следует пропускать заявление США о готовности к переговорам по сокращению ядерного оружия. Его необходимо изучить. Об этом 14 октября заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что страна склонна к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей на тему сокращения ядерного вооружения без предварительных условий. Он подчеркнул необходимость снижения ядерных рисков в условиях современных вызовов.

«Это заявление надо внимательно изучить и понять, что именно Байден имеет под ним в виду. Когда это совещание, каков формат, каков уровень? Подобные предложения не надо пропускать», — процитировала Карасина Lenta.ru.

Сенатор подчеркнул, что важно определить формат обсуждений и серьёзность намерений США.

Как сообщало ИА Регнум, письменное заявление Байден направил в связи с присуждением японской ассоциации Nihon Hidankyo Нобелевской премии мира. Организация объединяет людей, выживших после атомных бомбардировок городов Хиросимы и Нагасаки. Основанием для награды стали «усилия по достижению свободного от ядерного оружия мира».

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба 11 октября напомнил, что именно США подвергли страну ядерной бомбардировке. Он добавил, что хотел бы отсутствия в мире такого оружия. В детстве Исибу шокировали кадры из Хиросимы.

25 сентября президент Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. Обновлённая редакция предполагает, что агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Кроме того, нападение на Россию с использованием обычного оружия также может повлечь за собой ядерный ответ, если возникнет критическая угроза суверенитету.

В октябре заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что обновление ядерной доктрины страны призвано развеять иллюзии её противников насчёт готовности Москвы обеспечить безопасность государства всеми имеющимися средствами.