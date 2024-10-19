Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Тель-Авив повысил уровень бдительности и ужесточил инструкции по передвижению некоторых правительственных чиновников Израиля после атаки запущенного со стороны Ливана беспилотного летательного аппарата на дом израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии. Об этом 19 октября сообщил портал Ynet.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa

Отмечается, что израильское подразделение личной безопасности «повысило уровень бдительности для правительственных чиновников», а также ужесточило инструкции по перемещениям руководителей, которые не входят в силовой блок Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 октября газета The Times of Israel написала, что движение «Хезболла» атаковало резиденцию Нетаньяху в городе Кесария. По информации издания, премьер-министра Израиля и его жены в тот момент в доме не было, поэтому никто в результате произошедшего не пострадал.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 17 октября заявила об операции, в ходе которой мог быть убит лидер ХАМАС Яхьи Синвара. Позднее эту информацию израильские военные подтвердили по результатам проведённой экспертизы ДНК.

«Хезболла» объявила о переходе к новому этапу вооружённого противостояния с Израилем. В шиитском движении заявили, что ЦАХАЛ потеряла около 55 бойцов убитыми и ещё 500 ранеными за время вооружённого конфликта, не считая погибших и раненных в результате обстрелов военных объектов Израиля на границе с Ливаном.