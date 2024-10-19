Корсаков, Сахалинская область, 19 октября, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Спасатели обнаружили тела трёх членов экипажа грузового судна «Григорий Ловцов», перевернувшегося в порту Корсаков на Сахалине. Об этом 19 октября сообщили в Восточном следственном управлении СК на транспорте.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

По информации следователей, на борту находились восемь человек.

«В ходе поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела трёх человек, один человек находится в медицинском учреждении, двое не пострадали», — указано в Telegram-канале ведомства.

Поиски ещё двух моряков продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября грузовое судно «Григорий Ловцов» накренилось и перевернулось при перегрузке песка и щебня в порту Корсаков.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»). Позднее стало известно, что одного из спасённых с перевернувшегося судна моряков поместили в реанимацию. При этом один из членов экипажа от госпитализации отказался.

19 октября для поисков тел пропавших к месту крушения грузового судна направился вертолёт Ми-8 с тремя спасателями на борту. Компетентные органы продолжают расследование для выяснения причин и обстоятельств происшествия.