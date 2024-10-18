Южно-Сахалинск, 18 октября, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Грузовое судно «Григорий Ловцов» накренилось и перевернулось при перегрузке песка и щебня в порту Корсаков около берегов острова Сахалин. Об этом 18 октября сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Владимир Федоренко/РИА Новости

«У берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов», перевозившее щебень и песок. Предварительно, при перегрузке произошёл крен и переворачивание судна», — написал он в своём Telegram-канале.

Лимаренко уточнил, что на борту судна находились семь человек, троих из которых удалось спасти, ещё четверо пропали без вести.

Губернатор отметил, что в данный момент на месте ЧП ведётся поисково-спасательная операция, в которой задействованы два буксира и спасательное судно.

«Спасатели делают всё возможное. Буду информировать вас о ходе операции», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября лодка с нелегальными мигрантами, в том числе женщинами и детьми, опрокинулась по пути через пролив Ла-Манш в Великобританию. В результате погибли не менее 12 человек.

Танкер с 1,4 млн литров мазута на борту, следовавший под флагом Филиппин, 25 июля перевернулся и затонул в Манильском заливе. На его борту находилось 17 членов экипажа, 16 из которых удалось спасти, один на тот момент числился пропавшим без вести.