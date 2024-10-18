Корсаков, Сахалинская область, 18 октября, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено после переворачивания грузового судна «Григорий Ловцов» на Сахалине, в результате чего погибли два человека, сообщили 18 октября в пресс-службе Восточного межрегионального управления на транспорте СК РФ.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»). «Григорий Ловцов» перевернулся в порту Корсаково 18 октября.

«На борту судна находились семь членов экипажа. В результате происшествия два человека погибли, один госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе поисково-спасательных мероприятий ищут ещё четверых человек.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 18 октября рассказал об инциденте с перевернувшимся судном в порту Корсакова.

«Григорий Ловцов» перевозил щебень и песок. При перегрузке судно накренилось, а затем перевернулось. Глава региона уточнил, что четыре члена экипажа пропали без вести.