Корсаков, Сахалинская область, 18 октября, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Одного из троих спасённых членов экипажа грузового судна «Григорий Ловцов» поместили в реанимацию. Об этом 17 октября сообщил Telegram-канал «112».

Виталий Тимкив/РИА Новости

Уточняется, что 60-летнего Леонида М. достали из воды первым и на скорой привезли в больницу.

Ещё одного моряка, 38-летнего Ивана Г., привезли к медикам сотрудники порта. Ему также оказывается необходимая помощь. Третий спасённый член экипажа от госпитализации отказался.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября судно с песком и щебнем «Григорий Ловцов» перевернулось в порту Корсакова. По данным Следственного комитета РФ, на судне находились семь членов экипажа, двое из которых погибли.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»).

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко уточнил, что один из спасённых в состоянии средней степени тяжести. Второй стабильно тяжёлый.