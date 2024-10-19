Корсаков, Сахалинская область, 19 октября, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8, на борту которого находятся трое спасателей, вылетел к месту крушения грузового судна «Григорий Ловцов» в порту Корсаков на Сахалине. Об этом 19 октября сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

МЧС России. Кадр из видео

«В район Корсаковского порта вылетел вертолёт Ми-8 с тремя спасателями для проведения авиационно-спасательных работ», — написал он в своём Telegaram-канале.

Лимаренко уточнил, что в настоящее время компетентные органы проводят расследование для выяснения причин и обстоятельств происшествия.

Глава региона добавил, что один из спасённых членов экипажа находится в тяжёлом состоянии в реанимации, а второго выписали из стационара с рекомендацией амбулаторного наблюдения.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября грузовое судно «Григорий Ловцов» накренилось и перевернулось при перегрузке песка и щебня в порту Корсаков. На борту находились семь человек, троих из которых удалось спасти.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»). Троих спасённых членов экипажа судна госпитализировали.

Позднее стало известно, что одного из спасённых с перевернувшегося судна моряков поместили в реанимацию. При этом один из членов экипажа от госпитализации отказался.