Москва, 19 октября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Датский капитан порта Йон Анкер Нильсен рассказал, что его два года заставляли молчать о замеченных кораблях США в районе подрыва «Северных потоков» («СП») за несколько дней до теракта. Об этом 19 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ссылаясь на расследование датских журналистов.

Сергей Бобылев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Он сообщил, что были замечены несколько кораблей с выключенными транспондерами, не отвечавших на запросы. Потом выяснилось, что это американские военные корабли. К ним направилась служба спасателей, которым потом было приказано развернуться назад. Когда газопроводы взорвали, капитану запретили говорить об этой ситуации.

Захарова подчеркнула, что военный флот США тайно действовал в исключительной экономической зоне Дании, а знавшему об этом Нильсену фактически заткнули рот.

«Интересно, опрашивали ли его шведские, немецкие и датские следователи? Есть ли его слова в архивах расследования?» — написала Захарова в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции были взорваны обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Президент Владимир Путин назвал это терактом, подчеркнув, что для его организации явно потребовалась поддержка на государственном уровне и расследование инцидента не ведётся.

В том же месяце издание Spiegel в сентябре 2024 года заявило, что взрыв организовала группа дайверов, которую возглавил бывший агент украинской секретной службы Роман Червинский. Якобы они совершили теракт, взяв арендованную яхту «Андромеда».

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 7 октября заявил, что США подорвали «Северные потоки», так как не смогли заставить Европу отказаться от выгодных для неё поставок российского природного газа. Вашингтон также хотел гарантировать отрыв Европы, особенно Германии, от России.