Москва, 7 октября, 2024, 15:14 — ИА Регнум. США подорвали «Северные потоки», так как не смогли убедить Европу отказаться от выгодных для европейской экономики газопроводов. Об этом 7 октября сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

ИА Регнум Взрыв на «Северном потоке»

«В Вашингтоне не были уверены, что им удастся убедить европейцев отказаться от использования крайне выгодных для европейской экономики «Северных потоков», — поэтому трубопроводы были уничтожены», — приводит слова Нарышкина сайт СВР.

Вашингтон счёл оправданным подрыв трубопроводов, чтобы гарантировать отрыв Европы и прежде всего ФРГ от России, добавил Нарышкин.

Глава СВР отметил, что собранные российской стороной факты подтверждают, что для достижения своих геополитических целей США и Великобритания считают оправданным использовать любые средства, не исключая террор.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в результате взрывов были разрушены обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Россия квалифицировала это событие как теракт. Президент Владимир Путин заявлял, что этот теракт невозможно было бы совершить без поддержки на государственном уровне. Подрыв был организован американскими спецслужбами, отмечал Путин.

В сентябре 2024 года канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Берлин, инициировавший расследование, будет предпринимать меры, необходимые для того, чтобы ответственные за теракт понесли наказание. Захарова отмечала, что никаких конкретных результатов расследования теракта на «Северных потоках» западные страны, в частности Германия, до сих пор не предъявили.

В том же месяце издание Spiegel написало, что подрывы газопроводов якобы организовали водолазы во главе с бывшим агентом украинской секретной службы Романом Червинским.