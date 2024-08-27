Минск, 27 августа, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Властям Белоруссии, в том числе президенту страны Александру Лукашенко, советуют отвернуться от России и воевать против неё на стороне Украины, заявил Лукашенко 27 августа.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Александр Лукашенко

Гражданам Белоруссии необходимо помнить, какое сложное время сейчас проживает страна, цитирует Лукашенко белорусское государственное информагентство «Белта».

«Я не говорю о том, что на юге у нас война идёт. Что эти бешеные на Западе готовят против нас. Мы должны это держать в поле зрения. Что нам надо в этой ситуации страну, махину эту (…) развернуть с Запада на Восток. Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава богу, у нас это получается, но это тяжелейшая работа», — сказал Лукашенко.

В такой ситуации властям Белоруссии то и дело советуют «отвернуться» от России и «плюнуть» на неё, согласившись, чтобы войска НАТО были заведены «под Смоленск», добавил президент Белоруссии, не назвав тех, кто обращается к нему с такими предложениями.

Как передавало ИА Регнум, ранее в августе Лукашенко заявил, что действия Украины провоцируют Россию на принятие асимметричных мер, включая применение ядерного оружия. Киевский режим своей атакой на Курскую область повышает ставки, сказал он. Если стороны конфликта не сядут за стол переговоров, то эскалация закончится уничтожением Украины, добавил президент Белоруссии.

НАТО рассматривает возможность открыто включиться в конфликт на территории Украины, и если это произойдёт, начнётся третья мировая война, отмечал также Лукашенко. Одной из целей НАТО является захват Белоруссии, западный военный блок мечтает отодвинуть свою восточную границу «почти до Ленинграда», заявлял он. Чтобы не доводить дело до третьей мировой, необходимо садиться за стол переговоров, подчёркивал президент Белоруссии.