Москва, 9 октября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Запад поставил цель удушить Россию и Белоруссию, но ему это не удалось, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

Pavel Byrkin / Kremlin

«Запад поставил перед собой план удушить нас, прежде всего, в экономике, финансах. Не получилось. Они уже сами это признают», — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, на данный момент союзные страны производят товары, которые находят спрос в России. Так, Белоруссия поставляет РФ товары собственного производства от сельского хозяйства до микроэлектроники.

Белорусский лидер также добавил, современный мир меняется бешеными темпами, из-за чего появляются новые угрозы и вопросы, которые необходимо решать двум странам.

Как передавало ИА Регнум, Лукашенко и Путин днём 9 октября начали переговоры в Москве. В пресс-службе Кремля сообщили, что в повестке их встречи — обсуждение актуальных вопросов развития отношений стратегического сотрудничества и союзничества с акцентом на взаимодействие в рамках Союзного государства.