Вашингтон, 19 октября, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Государственный департамент США пообещал выплатить награду в размере до $10 млн за информацию о российском проекте «Рыбарь». Об этом 18 октября сообщили на сайте программы Госдепа Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие»).

Артур Габдрахманов/Sputnik/РИА Новости

Утверждается, что медиакомпания Rybar LLC (проект «Рыбарь») связана с российской государственной корпорацией «Ростех», в отношении которой летом 2022 года были введены американские санкции.

Как считает Госдеп, указанный проект якобы ведёт пропаганду в целях продвижения пророссийских и антизападных нарративов, также «участвуя во вмешательстве в выборы в США», для чего использует соцсети и сложившуюся в США на сегодня политическую обстановку.

В ведомстве заявили, что перед нынешними выборами президента США проект запустил в соцсети X (ранее Twitter) канал TEXASvsUSA, в котором эксплуатируется тема нелегальной миграции через границу штата Техас. В Госдепе утверждают, что целью этого канала является разжигание социального напряжения в США, а также провоцирование ненависти и насилия.

В числе якобы причастных к проекту лиц названы Владимир Беркутов, Михаил Звинчук (директор проекта), Александр Минин и другие сотрудники организации. Госдеп призвал поделиться любой информацией о проекте «Рыбарь» и его деятельности с властями США.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября американский журналист Такер Карлсон заявил, что Вашингтон вводит санкции против российских СМИ в попытках заглушить критику в адрес администрации президента США Джо Байдена. Он отметил, что не понимает, каким образом подобное может происходить.

Позднее в этот же день правительство США сообщило, что американская национальная разведка не подтвердила попыток внешних сил вмешаться в выборы 2024 года. При этом Россию назвали самой явной и наиболее активной угрозой с точки зрения влияния на выборы в США в текущем году.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США в новых санкциях против российских СМИ переплюнули сами себя, так как не сумели полностью озвучить принятые ими меры.