Вашингтон, 7 сентября, 2024, 07:25 — ИА Регнум. Попыток внешних сил вмешаться в выборы 2024 года не подтвердила национальная разведка США. Об этом 6 сентября сообщается на официальном сайте правительства Соединённых Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

«Мы не зафиксировали каких-либо попыток иностранных субъектов вмешаться в проведение выборов 2024 года. Тем не менее это один из главных приоритетов, и наши партнёры по межведомственным выборам сохраняют бдительность», — уточнил представитель аппарата директора национальной разведки США.

Под вмешательством в выборы подразумеваются попытки ослабить или нарушить возможности США проводить процесс выборов. По словам представителя разведки, на сегодняшний день иностранные государства, включая Иран, Китай и Россию, бросили силы на операции в информационной сфере и пропаганде с целью попытаться сформировать предпочтения избирателей и в итоге подорвать доверие к выборам.

При этом Россию в разведсообществе считают самой явной и наиболее активной угрозой с точки зрения влияния на выборы в США в текущем году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-кандидат в президенты США республиканец Вивек Рамасвами назвал голословными заявления Вашингтона о якобы попытке российских СМИ вмешаться в американские выборы. По мнению Рамасвами, за попытками американских властей обвинить российскую прессу во вмешательстве в выборы на самом деле скрываются собственные незаконные действия политиков США.

В свою очередь американский журналист Такер Карлсон указал, что власти США вводят санкции в отношении российских СМИ в попытках заглушить критику в адрес администрации президента Джозефа Байдена. Такер Карлсон подчеркнул, что не понимает, каким образом подобное может происходить. По его словам, администрация Байдена приняла слишком много беспрецедентных решений.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что США в новых санкциях против российских СМИ переплюнули сами себя, не сумев полностью озвучить принятые меры.