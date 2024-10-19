Российская армия готова к продолжению вооружённой борьбы на Украине и победа будет за нами, сказал 18 октября президент Владимир Путин на встрече руководителей ведущих СМИ стран БРИКС в преддверии саммита объединения в Казани. Сам вопрос — когда страна достигнет победы? — посоветовал адресовать НАТО. «А когда натовцам надоест с нами воевать?» — ответил российский лидер. Глава государства напомнил, что Североатлантический альянс воюет с Россией, но руками украинских солдат, а Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 968-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Путин БРИКС

Владимир Путин подчеркнул заинтересованность России в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, но определять сроки, по его словам, — сложная и контрпродуктивная вещь, нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3923781" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Встреча с представителями СМИ стран — членов БРИКС

Тем временем бойцы группировки войск «Центр» Вооружённых сил России нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Дзержинска, Щербиновки, Дмитровки, Красноармейска и Селидово в Донецкой Народной Республике. Формирования украинских войск потеряли при этом до 440 человек, сообщил 19 октября начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.