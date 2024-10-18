Москва, 18 октября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Россия готова к продолжению борьбы с НАТО и одержит в ней победу. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран БРИКС.

РИА Новости/Алексей Витвицкий

«Когда натовцам надоест с нами воевать, это вы у них спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами!» — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава государства уточнил, что НАТО воюет с Россией руками украинских бойцов, а киевский режим не жалеет их в интересах третьих государств.

Российский лидер также отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) не в состоянии быстро менять программное обеспечение своих ударных вооружений и электронных средств подавления, как это происходило во время конфликта, а также не могут использовать высокоточные и дальние средства поражения, которых у них не имеется.

«Ясно, что всё это делают страны НАТО и военные специалисты НАТО», — пояснил он.

При этом Путин подчеркнул, что, в отличие от украинских формирований, армия России сама воюет, сама создает военные продукты и программное обеспечение.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября британский журнал Prospect написал, что ответственные за безопасность европейские чиновник считают, что Украина медленно проигрывает в конфликте с Россией. По их словам, Россия может продолжить свою тактику конфликта на истощение и впоследствии освободить ещё больше контролируемых сегодня киевским режимом территорий.

Обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брендс 18 октября написал, что ситуация для украинских боевиков на фронте становится всё мрачнее, из-за чего в США усиливается давление в пользу урегулирования конфликта на Украине с помощью переговоров. По его словам, пока ни один из планов кандидатов в президенты США не отвечает на вопрос о том, как «превратить ухудшающуюся ситуацию на поле боя в достойный мир» для Киева.

Экс-главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) и украинский посол в Великобритании Валерий Залужный 16 октября заявил, что Киев оказался в состоянии затяжного вооружённого конфликта с Москвой, из которого практически невозможно выйти.