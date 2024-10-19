Донецк, 19 октября, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Формирования украинских войск потеряли до 440 человек личного состава в зоне ответственности группировки войск «Центр» Вооружённых сил России. Об этом 19 октября сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

ИА Регнум Ситуация на фронте, СВО

Российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Дзержинска, Щербиновки, Дмитровки, Красноармейска и Селидова в Донецкой Народной Республике.

В результате боевых действий Вооружённые силы Украины понесли потери в живой силе и военной технике. Уничтожены до 440 украинских военных, два бронетранспортёра французского производства и 152-миллиметровая гаубица Д-20.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ за неделю уничтожили до 3350 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, в том числе пять HMMWV производства США и две турецкие Kirpi, а также 18 артиллерийских орудий и 27 автомобилей. Кроме того, российские военные освободили населённые пункты Михайловка и Красный Яр в ДНР.