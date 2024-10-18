Новошахтинск, Ростовская область, 19 октября, 2024, 02:12 — ИА Регнум. Российские военные обезвредили ночью 19 октября два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии в районе города Новошахтинска в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

В своём Telegram-канале губернатор уточнил, что цели сбивались средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«В районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны уничтожено два БПЛА», — написал он.

Голубев добавил, что согласно предварительным данным, раненых и разрушений инфраструктуры нет.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября в ночное время губернатор Ростовской области проинформировал, что силы ПВО России отразили массированную атаку дронов ВСУ на регион. Он уточнил, что в районе Новошахтинска был сбит один беспилотник, а ещё девять — на юго-западе области. При этом, в результате падения фрагментов БПЛА в Кагальницком районе начался ландшафтный пожар, который удалось потушить.

10 октября Голубев обнародовал информацию о том, что ночью в Ростовской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили 10 вражеских беспилотников.