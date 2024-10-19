Брянск, 19 октября, 2024, 06:48 — ИА Регнум. Российские военные в ночь на 19 октября отразили массированную террористическую атаку киевского режима на Брянскую область использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области», — написал губернатор Брянской области в своём Telegram-канале.

Он отметил, что на данный момент в небе над территорией региона перехвачено и уничтожено семь вражеских беспилотников самолётного типа.

По словам Богомаза, в результате детонации взрывного устройства одного из сбитых БПЛА произошло возгорание в верхней части нежилого здания. Пожар ликвидирован огнеборцами МЧС России. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее губернатор Брянской области сообщал, что работу о по обнаружению и уничтожению беспилотников ведут средства противовоздушной обороны Министерства обороны РФ.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ночь на субботу Александр Богомаз сообщил об уничтожении одного вражеского дрона над территорией Брянской области. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Согласно данным Министерства обороны России, 18 октября около 21:30 и 22:35 по местному времени (совпадает с мск) в небе над территорией региона дежурными средствами ПВО обезврежены два украинских БПЛА.

Также ночью 19 октября российские военные обезвредили два беспилотных летательных аппарата украинских войск в районе Новошахтинска в Ростовской области. По словам губернатора региона Василия Голубева, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.