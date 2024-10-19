Брянск, 19 октября, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны отражают попытку атаковать территорию Брянской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом в ночь на 19 октября сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Уважаемые земляки! Наши защитники отражают попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Он призвал жителей соблюдать необходимые меры безопасности и подчеркнул, что средства ПВО ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ночь на субботу губернатор Брянской области сообщил об уничтожении одного вражеского дрона над территорией региона. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Согласно данным Министерства обороны России, 18 октября около 21:30 и 22:35 по местному времени (совпадает с мск) в небе над Брянской областью дежурными средствами ПВО обезврежены два украинских БПЛА.

Ночью 19 октября российские военные также обезвредили два беспилотных летательных аппарата украинских войск в районе Новошахтинска в Ростовской области. По словам губернатора региона Василия Голубева, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.