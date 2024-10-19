* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 19 октября, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) может пополниться новыми фигурантами, следует из материалов расследования.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Российское следствие обвиняет журналистку в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и распространении недостоверной информации о Вооружённых силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

«Уголовное дело возбуждено 11 мая 2024 года в отношении Курбангалеевой Ф. Р. и иных неустановленных лиц», — говорится в тексте документа.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в рамках дела оперативно-разыскные мероприятия проводились в отношении супруга экс-телеведущей Дениса Красильникова. При этом следствие рассматривало вопрос о возбуждении против него уголовного дела, однако в связи с его смертью открывать дело не потребовалось.

Как сообщало ИА Регнум, с 2007 по 2014 год Курбангалеева вела на телеканале «Россия 1» программу «Вести». С 2018 года она работала в Праге, после начала российской спецоперации постоянно проживает в Чехии. Сейчас экс-телеведущая работает на информационной площадке, которую предоставляет иноагент.

19 июня Росфинмониторинг внёс Курбангалееву в перечень террористов и экстремистов. 20 июня в базе МВД России появилась карточка, согласно которой журналистка была объявлена в розыск. 28 июня Минюст РФ внёс её в список иностранных агентов.

30 июля Московский городской суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда о заочном аресте Курбангалеевой. 9 октября стало известно, что российские власти объявили её в международный розыск.