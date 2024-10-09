* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, признанное иноагентом

Москва, 9 октября, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, признанное иностранным агентом) объявили в международный розыск за распространение фейков о российской армии.

Кадр из видео Фарида Курбангалеева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, признанное иностранным агентом)

«Курбангалеева Фарида Рашидовна объявлена в международный розыск», — говорится в документах, имеющихся в распоряжении «РИА Новости».

Журналистку, которая в 2007–2014 годах вела программу «Вести» телеканала «Россия 1», обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам национальной ненависти или вражды. В мае текущего года в отношении неё и иных неустановленных лиц возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205-2 и пункту «д» части 2 статьи 207-3 УК РФ.

Как сообщало ИА Регнум, решением Замоскворецкого суда Москвы Курбангалеевой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В июне её имя внесли в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

С 2018 года журналистка работала в Праге, после начала российской спецоперации постоянно проживает в Чехии.