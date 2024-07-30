Москва, 30 июля, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Московский городской суд оставил без изменение постановление Замоскворецкого районного суда о заочном аресте российской журналистки, признанной иноагентом, Фариды Курбангалеевой (внесена в перечень террористов и экстремистов). Об этом говорится в сообщении Судов общей юрисдикции города Москвы.

House on the Patriarchs

«Фариде Курбангалеевой отказали в удовлетворении апелляционной жалобы», — указано в заявлении.

20 июня бывшую телеведущую объявили в розыск. Из данных МВД следует, что Фариду Рашидовну Курбангалееву 1979 года рождения разыскивают по статье УК. 19 июня Росфинмониторинг внёс журналистку в перечень террористов и экстремистов. По какой конкретно статье разыскивается бывшая журналистка, не уточнялось, однако 28 июня Минюст внёс Курбангалееву в список иностранных агентов. В ведомстве указали, что женщина распространяла недостоверную информацию о действиях российских властей и о специальной военной операции.

Минюст также указал, что бывшая ведущая распространяла материалы иностранных агентов. Сама Курбангалеева давно живёт за пределами России и работает на информационной площадке, которую предоставляет иноагент.

В 2007–2014 годах Курбангалеева вела на телеканале «Россия 1» программу «Вести». С 2018 года работала в Праге, после начала российской спецоперации постоянно проживает в Чехии.