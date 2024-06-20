Москва, 20 июня, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Бывшая телеведущая программы «Вести» Фарида Курбангалеева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) объявлена в розыск, её карточка появилась в базе МВД России.

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ Фарида Курбангалеева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Из данных ведомства следует, что Фариду Рашидовну Курбангалееву, которая родилась 27 августа 1979 года в Казани, разыскивают по статье УК. Экс-ведущей инкриминируют оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ), отмечает RT. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

19 июня Росфинмониторинг внес журналистку в перечень террористов и экстремистов.

В 2007–2014 годах Курбангалеева вела на телеканале «Россия 1» программу «Вести». С 2018 года работала в Праге, после начала российской спецоперации постоянно проживает в Чехии.

Как сообщало ИА Регнум, в 2015 году Курбангалеева выступила продюсером документального фильма «Война непрощённых» о волжско-татарском легионе вермахта.

17 июня МВД объявило в розыск бывшего главного редактора «Важных историй» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией) Романа Анина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и бывшего журналиста этого издания Екатерину Фомину. Ранее стало известно, что в отношении Фоминой идёт расследование из-за материала, опубликованного в августе 2022 года на YouTube. Речь идёт о распространении фейков о российской армии.