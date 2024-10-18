Бейрут, 18 октября, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Авиация Вооружённых сил Израиля нанесла серию ударов по промышленной зоне города Тира, который является крупнейшим населённым пунктом на юге Ливана. Об этом сообщил ливанский телеканал LBCI со ссылкой на свой источник.

Israel Defense Forces

По его информации, на месте, по которому пришлись удары, начался сильный пожар. Собеседник журналистов также отметил, что ранее авианалёту Израиля подвергся район Аль-Бас в Тире.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана. Израильская армия также заявила, что задействовала для ударов военно-воздушные силы и артиллерию. Авиация Израиля принялась наносить удары по ливанским населённым пунктам.

Израильская сторона утверждает, что эти действия направлены на уничтожение объектов ливанской шиитской организации «Хезболла». 5 октября израильский беспилотник атаковал квартиру в жилом доме в лагере палестинских беженцев в окрестностях города Триполи на севере Ливана.

В ночь с 16 на 17 октября Временные силы ООН в южном Ливане (UNIFIL) проинформировали, что их позиции обстрелял израильский танк «Меркава». В результате атаки получили повреждения наблюдательная вышка миротворцев и средства объективного контроля.

18 октября «Хезболла» заявила, что переходит к новому этапу вооружённого противостояния с ЦАХАЛ. Представители организации отметили, что указанный шаг отразится на ситуации в зоне конфликта в ближайшие дни.