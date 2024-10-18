Москва, 18 октября, 2024, 21:45 — ИА Регнум. Киев не сможет самостоятельно создать ядерное оружие даже за несколько лет, но вполне может использовать «грязную бомбу». Об этом 18 октября заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

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По его словам, вполне понятно, что никто не собирается давать киевскому режиму ядерное оружие.

«Что касается самой Украины, то, конечно, ни за две-три недели, ни за два-три года они бомбу как таковую создать не смогут, а так называемую «грязную бомбу» — конечно, возможности у них есть», — сказал Чижов.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Украины ядерного оружия. Он указал, что в современном мире создать ядерное оружие не так уж сложно, но неизвестно, способна ли на это Украина в её сегодняшнем состоянии.

17 октября немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника из сферы закупок оружия написала, что Украина за несколько недель якобы может создать ядерное оружие для применения против России. Утверждалось, что у киевского режима якобы есть необходимые для этого материалы и знания.

В этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг подготовку Украины к созданию ядерного оружия. При этом он заявил, что только обладание ядерным оружием может стать для Киева альтернативой вступлению в НАТО.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что сейчас Украина не в состоянии самостоятельно создать ядерное оружие и его Киеву могут передать только страны НАТО. Он добавил, что на Украине могут создать «грязную бомбу», в которой сочетают радиоактивные материалы с обычными взрывчатыми веществами.