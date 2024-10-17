Москва, 17 октября, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Украина в настоящее время не в состоянии самостоятельно создать ядерное оружие. Об этом 17 октября заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Стрингер / РИА Новости

Он отметил, что Украина во времена СССР была частью ядерной державы, и там могли остаться технологии для разработки ядерного оружия. Но сначала необходимо восстановить весь технологический процесс, а основной завод, который нужен для этого, не работает.

«Если вдруг Украина применит тактическое ядерное оружие, это будет означать только одно: его передали страны НАТО», — процитировало Матвийчука издание Lenta.ru.

При этом эксперт не исключил, что на Украине могут создать «грязную бомбу», в которой сочетают радиоактивные материалы с обычными взрывчатыми веществами. Есть данные разведки, что в эту страну ввозят радиоактивные отходы, поэтому там есть ресурсы для создания такого вооружения.

Матвийчук напомнил, что подобное оружие не обладает такой же разрушительной силой, как ядерное, но одним из его поражающих факторов является радиоактивное заражение местности.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября немецкая газета Bild, ссылаясь на киевского чиновника, сообщила, что на Украине могут создать ядерное оружие в течение нескольких недель. Якобы такой вариант в Киеве рассматривают в случае, если после завершения конфликта страну не примут в НАТО, а Россия начнёт новые боевые действия.

Советник главы киевского режима Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг эту публикацию. Он назвал информацию «ерундой» и обвинил издание во вбросе «глупостей».