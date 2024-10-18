Москва, 18 октября, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Международный уголовный суд (МУС) после команды от США прекратил выражать обеспокоенность о ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со СМИ стран БРИКС.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Международный уголовный суд заявил, что он собирается принять решение в отношении некоторых финансовых деятелей с Ближнего Востока. А потом на него из Штатов цыкнули — и он заткнулся. И где это всё?» — сказал Путин.

Он также отметил, что МУС не имеет универсального значения, Россия его не признаёт.

«По-моему, США тоже не признают, Китай не признаёт, Турция», — напомнил Путин.

Как передавало ИА Регнум, Путин заявил, что подписание межправительственных соглашений между странами позволяет легко обойти решения МУС об арестах. По его словам, в случае подписания юрисдикция суда будет ограничена.

20 мая прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галанта, а также трёх лидеров ХАМАС. После этого президент США Джо Байден отметил, что в Вашингтоне не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения МУС против израильского руководства.