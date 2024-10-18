Москва, 18 октября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Подписание межправительственных соглашений между странами позволяет легко обойти решения Международного уголовного суда (МУС) об арестах. Об этом 18 октября заявил президент страны Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран — членов БРИКС.

AP/TASS/Mike Corder

По его словам, в случае подписания юрисдикция суда будет ограничена.

«Если мы — а у нас с Бразилией очень добрые, хорошие отношения, надежные и стабильные на протяжении очень многих лет, десятилетий — поэтому, по большому счету, можно подписать межправсоглашение и никто не будет поставлен в сложное положение», — сказал Путин, комментируя возможность своей поездки в Бразилию на саммит G20.

Глава государства напомнил, что МУС не имеет универсального значения. Россия не признаёт его юрисдикцию, как и многие другие страны мира, в числе которых Турция и Китай.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что Бразилия, признающая юрисдикцию МУС, обязана арестовать Путина при его прибытии в страну. Поводом к заявлению послужила якобы полученная Киевом информация о намерении российского лидера посетить саммит G20.

Саммит G20 запланировали на 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро. Глава управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу ранее сообщил, что Путину направят приглашение на мероприятие.

В 2023 году МУС выдал ордера на арест Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, а в 2024-м — секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооружённых сил Валерия Герасимова.