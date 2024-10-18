Москва, 18 октября, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Северный морской путь является глобальным маршрутом, к которому проявляют большой интерес многие страны-члены БРИКС. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со СМИ стран БРИКС.

ТАСС/Семен Майстерман

«Очень крупный маршрут — это Северный морской путь, это по Северному Ледовитому океану. Здесь мы очень много делаем. Это глобальный маршрут, и многие страны-члены БРИКС проявляют к нему большой, большой интерес», — сказал он.

Путин отметил, что Северный морской путь даёт очень большие экономические преимущества.

Глава государства добавил, что у России есть ледокольный флот, которого в мире больше ни у кого нет. Он уточнил, что в РФ семь атомных и 34 дизельных ледокола очень высокого класса, а также строится ледокол-лидер, который будет колоть лёд любой толщины и работать круглогодично.

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