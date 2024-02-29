Москва, 29 февраля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая 29 февраля с посланием Федеральному собранию, пригласил зарубежные логистические компании осуществлять перевозки по Северному морскому пути.

Лев Федосеев/ТАСС

«В зоне особого внимания дальнейшее развитие Северного морского пути. Мы приглашаем зарубежные логистические компании, государства активно использовать возможности этого глобального транспортного коридора», — сказал он.

Глава государства информировал, что в 2023 году по нему прошло 36 млн тонн грузов — это в пять раз больше рекордного показателя во времена Советского Союза.

Путин добавил, что в планах также увеличение грузооборотов северных портов России, включая Мурманский транспортный узел, обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути, а также увеличение арктического флота. Российский лидер напомнил о строительстве новых ледоколов «Ленинград» и «Сталинград», а также о самом мощном атомном ледоколе в мире «Лидер», который строится на дальневосточной судоверфи.

«На базе наших отечественных верфей планируем существенно обновить торговый флот: танкеры, газовозы, контейнеровозы. Это позволит российскому бизнесу выстраивать эффективные торговые потоки в условиях меняющейся логистики, кардинальных перемен в глобальной экономике», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, в декабре российский лидер заявлял, что для перевозки грузов Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал.

Севморпуть — кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком, а также ключевой маршрут по обеспечению товарами более 20 млн человек, живущих на Крайнем Севере.