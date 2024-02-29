Путин пригласил зарубежные компании использовать «Севморпуть» для перевозок
Москва, 29 февраля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая 29 февраля с посланием Федеральному собранию, пригласил зарубежные логистические компании осуществлять перевозки по Северному морскому пути.
«В зоне особого внимания дальнейшее развитие Северного морского пути. Мы приглашаем зарубежные логистические компании, государства активно использовать возможности этого глобального транспортного коридора», — сказал он.
Глава государства информировал, что в 2023 году по нему прошло 36 млн тонн грузов — это в пять раз больше рекордного показателя во времена Советского Союза.
Путин добавил, что в планах также увеличение грузооборотов северных портов России, включая Мурманский транспортный узел, обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути, а также увеличение арктического флота. Российский лидер напомнил о строительстве новых ледоколов «Ленинград» и «Сталинград», а также о самом мощном атомном ледоколе в мире «Лидер», который строится на дальневосточной судоверфи.
«На базе наших отечественных верфей планируем существенно обновить торговый флот: танкеры, газовозы, контейнеровозы. Это позволит российскому бизнесу выстраивать эффективные торговые потоки в условиях меняющейся логистики, кардинальных перемен в глобальной экономике», — отметил он.
Как передавало ИА Регнум, в декабре российский лидер заявлял, что для перевозки грузов Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал.
Севморпуть — кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком, а также ключевой маршрут по обеспечению товарами более 20 млн человек, живущих на Крайнем Севере.