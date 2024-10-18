Москва, 18 октября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Россия работает над развитием Северного морского пути, расширяет ледокольный флот, модернизирует спутниковые группировки. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании делового форума БРИКС в Москве.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Пополняется ледокольный флот, включая суда на атомной тяге, для обкатки маршрутов запущены каботажные рейсы, модернизируются спутниковые группировки, строятся новые топливные терминалы, центры безопасности судоходства и другие объекты обеспечения береговой инфраструктуры», — рассказал он.

Глава государства добавил, что также строятся новые автомобильные и железнодорожные сети для обслуживания Северного морского пути. Кроме того, международный транспортный коридор «Север — Юг» обеспечил логистику между Персидским заливом и российскими северными портами.

Как передавало ИА Регнум, Путин в феврале пригласил зарубежные логистические компании пользоваться Севморпутём для перевозки грузов. Он отметил, что по итогам 2023 года по этому маршруту доставили 36 млн т грузов, что в пять раз больше, чем рекордный показатель во времена СССР.

Вице-премьер России Александр Новак в марте сообщил, что в течение 2024 года по Севморпути планируется доставить 40 млн т. грузов. В том числе по маршруту планируют перевозить сжиженный природный газ с проекта «Арктик СПГ 2», который станет «дополнительным плюсом» к показателям прошлого года.

В мае Россия и Китай договорились о создании комиссии по вопросам развития Северного морского пути. Москва и Пекин будут стимулировать компании использовать этот коридор. Отдельное внимание решено уделить развитию арктического судостроения.