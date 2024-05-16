Пекин, 16 мая, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Россия и Китай готовы создать комиссию по развитию Северного морского пути. Об этом сообщается в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, опубликованном 16 мая на сайте Кремля.

Алексей Липницкий/ТАСС

«Достигнута договорённость о создании Подкомиссии по развитию Северного морского пути. Необходимо продвигать использование Северного морского пути в качестве важного международного транспортного коридора», — отмечается в официальном заявлении.

Важным этапом в сотрудничестве двух стран станет стимулирование компаний к увеличению грузоперевозок по Севморпути и строительству логистической инфраструктуры. Отдельное внимание необходимо уделить развитию арктического судостроения, говорится в заявлении.

Лидеры государств договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество в освоении и использовании Арктики, обеспечивая сохранение и сбережение экологической системы региона.

Как сообщало ИА Регнум, страны выразили намерение бороться с попытками ограничить их развитие. Участники переговоров отметили, что будут противодействовать любым попыткам помешать нормальному развитию двусторонних связей и не позволят вмешиваться в свои внутренние дела.

Президент России и председатель КНР также подписали заявление об углублении стратегического партнёрства. Как отметил помощник Путина Юрий Ушаков, документ включает более 30 страниц. В заявлении говорится об особом характере двусторонних отношений России и Китая. Оно содержит информацию о дальнейшем пути развития всего комплекса двусторонних связей.

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Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за тёплый приём. По его словам, китайские коллеги смогли создать тёплую, но в то же время деловую и конструктивную атмосферу переговоров, которая помогает работать.