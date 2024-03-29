Москва, 29 марта, 2024, 19:51 — ИА Регнум. За 2024 год по Северному морскому пути планируется перевезти до 40 млн тонн грузов с учётом сжиженного природного газа с проекта «Арктик СПГ 2». Об этом 29 марта заявил вице-премьер Александр Новак.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, объёмы газа станут «дополнительным плюсом» к прошлогодним показателям.

«В прошлом году было, по-моему, 2,15 млн тонн, а на следующий год будет около 2,5–3 млн тонн», — добавил вице-премьер.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля президент России Владимир Путин пригласил зарубежные логистические компании осуществлять перевозки по Северному морскому пути. Глава государства информировал, что в 2023 году по нему прошло 36 млн тонн грузов, что в пять раз больше рекордного показателя во времена Советского Союза.

Севморпуть — кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком, а также ключевой маршрут по обеспечению товарами более 20 млн человек, живущих на Крайнем Севере.