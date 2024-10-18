Москва, 18 октября, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Размещение оружия США в Азии угрожает России и Китаю. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со СМИ стран БРИКС.

dvidshub.net

«Теперь фактически [США] НАТО втаскивают и европейцев втаскивают туда вот, в Азию. Никто не хочет европейцев спрашивать, они вообще-то хотят портить свои отношения с Китаем, влезать туда, через структуры НАТО, в Азию, и создавать там ситуацию, которая будет вызывать обеспокоенность у стран региона, в том числе у Китая? Я знаю, что нет», — сказал он.

Путин отметил, что США втягивают своих союзников по НАТО в дела Азии «на аркане, как маленьких собачек».

Глава государства указал, что действия США по отношению к Китаю контрпродуктивны. Он добавил, что не понимает, зачем Вашингтону нужны провокации с островной провинцией Китайский Тайбэй (Тайвань) или различные вызывающие действия в других регионах.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 4 июня допустил отправку американских войск на Китайский Тайбэй (Тайвань). По его словам, это может произойти при «применении силы» Китаем против острова.

27 июля глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Китайский Тайбэй (Тайвань) был и остаётся частью Китая и никогда не будет «отдельным государством». Он подчеркнул, что Пекин обязательно будет принимать контрмеры, когда силы, поддерживающие Тайвань в стремлении отделиться, будут совершать провокации.

Пекин 12 июля ввёл санкции против ряда американских военно-промышленных компаний, продающих вооружения Китайскому Тайбэю (Тайваню). Также МИД КНР обвинил Вашингтон в серьёзном вмешательстве во внутренние дела Китая и нанесении ущерба его территориальной целостности.