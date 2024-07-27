Вьентьян, 27 июля, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Тайвань был и остаётся частью Китая, он никогда не станет «отдельным государством», заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Wiktor Dabkow/picture alliance/ТАСС

Представители двух стан провели беседу 27 июля в Лаосе на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Независимость Тайваня» и мир в Тайваньском проливе несовместимы», — процитировала Ван И пресс-служба китайского МИД.

Дипломат подчеркнул, что каждый раз, когда силы, поддерживающие Тайвань в стремлении к независимости, буду совершать провокации, КНР в обязательном порядке будет принимать контрмеры.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля Китай ввёл санкции против ряда военно-промышленных компаний США, продающих вооружение Тайваню. МИД страны также обвинил американские власти в серьёзном вмешательстве во внутренние дела Китая и нанесении ущерба его территориальной целостности.

4 июня президент США Джо Байден допустил отправку американских войск на Тайвань. Он уточнил, что такая возможность не исключена при «применении силы» Пекином против острова, добавив, что в этом вопросе всё будет зависеть «от обстоятельств». 19 июня в Госдепартаменте США обсудили и одобрили возможную продажу Тайваню дронов-камикадзе на 60 млн долларов.

Также в июне стало известно, что в 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обвинил США в попытках спровоцировать Китай вторгнуться на Тайвань. Также китайский лидер подчеркнул, что Пекин продолжит игнорировать любые провокации в отношении Тайваня.