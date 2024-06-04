Вашингтон, 4 июня, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден 4 июня допустил отправку американских военных на Тайвань.

IMAGO/Andreas Beil/Global Look Press

Этот сценарий может быть реализован, если Китай «применит силу» в отношении Тайваня, сказал он.

«Не исключаю использование Вооружённых сил США. Существуют отличия между размещением на земле, воздушными силами, морскими и так далее», — заявил Байден в интервью журналу Time.

Решение будет зависеть «от обстоятельств», добавил президент США.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года Тайвань посетила очередная делегация конгрессменов США. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что американская сторона серьёзно нарушит принцип «одного Китая» в случае визита конгрессменов на остров. Он подчеркнул, что КНР против официальных контактов США с Тайванем и против вмешательства американских властей в дела острова.

США собираются продолжать поставки оборонительных вооружений Тайваню, сказал в ходе визита глава комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса Майкл Маккол. Заявление было сделано в ходе встречи с главой администрации острова Лай Циндэ. Также Маккол отметил, что учения Народно-освободительной армии Китая якобы свидетельствуют о незаинтересованности Пекина «взять Тайвань мирным путём».

США не прекратят накачивать Тайвань оружием для защиты от «китайской агрессии», но при этом будут придерживаться политики «стратегической двойственности», сдерживая Тайбэй от объявления независимости, отмечал ранее обозреватель ИА Регнум Герман Полысалов.