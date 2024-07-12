Пекин, 12 июля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Китай ввёл санкции против ряда военно-промышленных компаний США, продающих вооружение Тайваню, сообщило 12 июля Центральное телевидение Китая.

Walid Berrazeg/Global Look Press

По информации телеканала, МИД КНР обвинил шесть американских компаний в продаже оружия Тайваню. Это нарушает принцип «единого Китая» и трёх совместных китайско-американских коммюнике, подчеркнуло министерство. Оно также обвинило США в серьёзном вмешательстве во внутренние дела Китая и нанесении ущерба его территориальной целостности.

«Китай решил принять контрмеры против ряда соответствующих компаний и высшего менеджмента», — говорится в сообщении.

Санкции ввели в отношении Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technologies Inc.

Как передавало ИА Регнум, британское издание Financial Times в июне сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что США пытались спровоцировать Китай напасть на Тайвань. Он добавил, что вопрос острова является самым острым в отношениях Пекина и Вашингтона. По информации издания, Китай считает прямой провокацией поставки американского оружия Тайваню.

Президент США Джо Байден в июне заявил, что не исключает отправку американских сил на Тайвань. Он назвал такой вариант возможным, если Китай применит силу в отношении острова. При этом Байден отметил, что решение будет принято в зависимости «от обстоятельств».