Тамбов, 18 октября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов заявил, что специалисты не выявили у него лудомании — зависимости от азартных игр.

Алексей Потицкий/ТАСС

Таким образом он в пятницу, 18 октября, прокомментировал утверждение прокурора, что обвиняемого на совершение преступлений подтолкнуло пристрастие к денежным ставкам на итоги спортивных состязаний.

«Ещё до моего задержания и ареста, в ходе проведения назначенной мне экспертизы, судмедэксперт не выявил у меня никаких зависимостей, в том числе денежные онлайн-ставки на спортивные результаты», — приводятся слова военного в материале ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября сторона обвинения заявила, что генерал-лейтенант Олег Цоков воспользовался лудоманией Попова, чтобы побудить его к хищению металлоконструкций. Уголовное дело в отношении Цокова о мошенничестве прекратили в связи с его гибелью летом 2023 года в ходе ракетного удара украинских войск по Бердянску.

Попова задержали в мае, обвинив в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, он участвовал в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, предназначенных для возведения укреплений в Запорожской области. Ущерб оценивают в 114,5 млн рублей. Ключевым доказательством вины генерала стал перевод ему на банковскую карту более 1 млн рублей от Цокова.

Бывший командующий 58-й армией в ходе заседания 16 октября в Тамбовском гарнизонном военном суде заявил, что не признаёт вину. По словам генерала, к нему не имеет отношение 99% того, что сказал обвинитель. При этом фигурант уголовного дела бизнесмен Сергей Моисеев признал свою вину в мошенничестве.