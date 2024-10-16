Тамбов, 16 октября, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов не признал вину в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Об этом он заявил 16 октября на слушании в Тамбовском гарнизонном военном суде.

РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«99% оглашённых сейчас гособвинителем данных не имеют ко мне никакого отношения, хотя смысл и содержание обвинения мне понятны. Не признаю вину», — процитировало его ТАСС.

Второй фигурант уголовного дела бизнесмен Сергей Моисеев признал вину в мошенничестве.

Как сообщало ИА Регнум, Попова задержали в мае в рамках уголовного дела о мошенничестве. Он обвиняется в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, которые были приобретены для создания оборонительной линии в Запорожской области. Генерал-майор вину не признал.

Основным доказательством в уголовном деле, возбуждённом в отношении Попова, стал установленный правоохранительными органами факт, что в 2023 году генерал-лейтенант Олег Цоков перевёл на карту обвиняемого свыше 1 млн рублей.

Суд арестовал генерал-майора до 16 июля. Затем его перевели под домашний арест, который установили до 11 октября. В августе адвокат Попова заявил, что подпись его подзащитного на документах, которые включены в его уголовное дело, была подделана. По словам юриста, это удалось определить при проведении почерковедческой экспертизы.

Предприниматель Моисеев является фигурантом дела Попова. Ему вменяют совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения») и ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Он был арестован в мае в один день с генералом.