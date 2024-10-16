Москва, 16 октября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Генерал-лейтенант Олег Цоков воспользовался лудоманией экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и привлёк его к хищению металлоконструкций на сумму свыше 114,5 млн рублей. Об этом 16 октября заявил прокурор в Тамбовском гарнизонном военном суде.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Иван Попов

Следствие предположило, что Цоков организовал преступную группу с Поповым и бизнесменом Михаилом Моисеевым в целях личного обогащения.

«Зная увлеченность Попова ставками на результаты спортивных событий, путем подкупа его жены автомобилем, стоимость которого составляет около 4 млн рублей, путем уговора Моисеева, разработал преступный план», — привело ТАСС выдержку из обвинительного заключения.

По словам прокурора, обвиняемые похищали металлоконструкции на протяжении полугода. При этом уголовное дело в отношении Цокова о мошенничестве прекратили в связи с его смертью. Военный погиб летом 2023 года в результате украинского удара по Бердянску ракетами Storm Shadow.

Как сообщало ИА Регнум, Попова задержали в мае в рамках уголовного дела о мошенничестве. Его обвинили в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, которые были приобретены для создания оборонительной линии в Запорожской области. Генерал-майор вину не признал.

Основным доказательством в уголовном деле, возбуждённом в отношении Попова, стал установленный правоохранительными органами факт, что Цоков в 2023 году перевёл на карту обвиняемого свыше 1 млн рублей.

Следствие 4 июля предъявило Попову обвинение в окончательной редакции. Помимо мошенничества в особо крупном размере, бывшему командующему добавили в дело обвинение в служебном подлоге, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.