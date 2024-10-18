Москва, 18 октября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Запад» за неделю продолжили продвигаться в глубину обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Был освобождён населённый пункт Невское. Российские военные нанесли поражение формированиям танковой, пяти механизированных бригад, штурмовой бригады ВСУ, трёх бригад теробороны и двух бригад нацгвардии и отразили 25 контратак штурмовых групп ВСУ.

«Противник потерял до 3150 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортёра М113 производства США, 38 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии, из них пять самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм иностранного производства», — заявили в ведомстве.

Также в зоне ответственности группировки были уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 21 полевой склад с боеприпасами.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября российские военные освободили Максимильяновку в ДНР. Они также нанесли удары по скоплениям личного состава и военной технике противника у Серебрянки, Северска, Орехово-Васильевки, Ступочки, Предтечино, Белой Горы, Курахово, Ильинки и Катериновки в ДНР.

По словам штурмовика 150-й гвардейской мотострелковой дивизии с позывным Шакир, в ходе освобождения поселения боевики украинских формирований сбегали с позиций в случае риска ближнего боя с российскими военными. Из-за этого российские военные постоянно старались идти вперёд, так как противник в этом случае быстрее отступал.

Бойцы группировки войск «Центр» ВС России 13 октября освободили село Михайловка в ДНР. Они также отразили 11 контратак украинских штурмовиков. На следующий день подразделения войсковой группировки «Восток» освободили населённый пункт Левадное в Запорожской области. Они также заняли более выгодные позиции.