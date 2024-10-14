Москва, 14 октября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили от украинских боевиков населённый пункт Левадное в Запорожской области. Об этом 14 октября рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Левадное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи», — заявил он в ходе брифинга.

Конашенков уточнил, что также российские военные за сутки нанесли удары по позициям ряда бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) у Доброволья в ДНР и Темировки в Запорожской области.

Украинские формирования за это время лишились на данном участке фронта до 120 боевиков, четырёх автомобилей и самоходных артиллерийских установок «Богдан» и Caesar производства Франции, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предположил скорое освобождение от украинских формирований города Дзержинска (украинское название — Торецк). По его словам, несмотря на продолжающиеся в городе бои, в ВСУ понимают, что его освобождение позволит ВС России продвигаться к северу ДНР.

Российские военные 11 октября освободили населённый пункт Островское в ДНР. Войска группировки «Юг» армии России также нанесли удары по личному составу и военной технике противника, отразив 22 контратаки штурмовых украинских формирований.

Конашенков 7 октября сообщил об освобождении посёлка Золотая Нива в ДНР, расположенного к востоку от Угледара. Подразделения российской группировки войск «Восток» также улучшили своё тактическое положение, добавил он.