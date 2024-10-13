Москва, 13 октября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Российские войска освободили населённый пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике, сообщила 13 октября пресс-служба Министерства обороны.

Александр Река/ТАСС

Подразделения той же (Центральной) группировки войск также нанесли поражение живой силе и технике семи бригад противника в районах девяти населённых пунктов в ДНР, сказано в сообщении.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населённый пункт Михайловка Донецкой Народной Республики», — отметила пресс-служба.

Также пресс-служба военного ведомства сообщила о нанесении ударов по инфраструктуре военного аэродрома противника и складам беспилотников ВСУ. Средства ПВО РФ за сутки сбили пять снарядов HIMARS и 36 дронов противника. Совокупные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили за сутки до 1805 человек.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября пресс-служба Минобороны сообщила об освобождении населённого пункта Октябрьское в ДНР, 7 октября — об освобождении посёлка Золотая Нива к востоку от Угледара.

Российские войска освободили от боевиков ВСУ 19 населённых пунктов в Курской области, рассказал 11 октября командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Пресс-служба Минобороны в тот же день сообщила об освобождении населённых пунктов Новая Сорочина и Покровский.